Rémy Cointreau: marge de dumping estimée en Chine

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau indique que le Ministère du Commerce de la République populaire de Chine (MOFCOM) évalue, de manière préliminaire et sans effet immédiat, à 38,1% la marge de dumping réalisée sur les importations en Chine de sa division cognac.



Selon le groupe de spiritueux, ceci pourrait impliquer une taxe additionnelle dans les mêmes proportions sur les exportations futures de cognac vers la Chine, mais les droits de douane finaux à l'issue de l'enquête pourraient différer ou ne pas être appliqués.



A ce stade, Rémy Cointreau est contraint d'attendre la décision finale du MOFCOM afin d'être en mesure d'évaluer les éventuels futurs impacts. Il entend poursuivre sa pleine coopération avec les autorités chinoises jusqu'à la fin de l'enquête.





Valeurs associées REMY COINTREAU 73,60 EUR Euronext Paris 0,00%