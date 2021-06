Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Remy-Cointreau : lourd pullback vers 160E Cercle Finance • 03/06/2021 à 12:25









(CercleFinance.com) - Remy-Cointreau subit un lourd pullback vers 160E, accélérant la consolidation en double-top amorcée sous 172,6E/172,9E. La cassure des 165E préfigure une poursuite du repli jusque vers 157E, le plancher des 5 et 29 mars.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -6.07%