Remy Cointreau: les avis des brokers après les résultats information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 16:19

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau a publié au titre de son exercice 2022-23 un BNPA de 5,79 euros, en progression de 37,5% (5,85 euros hors éléments non récurrents) et une marge opérationnelle courante de 27,7% (+2,3 points en publié et +1,4 point en organique).



Suite à cette annonce, plusieurs analystes ont fait un point sur la valeur.



AlphaValue maintient sa note d'achat sur le titre avec un objectif de cours à six mois de 181 euros.



Suite aux résultats de l'exercice 2023, AlphaValue annonce réviser à la baisse ses estimations sur 2024.



Ainsi, AlphaValue estime que le chiffre d'affaires de Remy Cointreau restera stable en raison du recul de la consommation de cognac américain après 2 années de croissance organique exceptionnelle.



Le premier semestre sera impacté de manière significative par le recul de 38 % du CA au premier trimestre.



Selon AlphaValue, ces ajustements devraient se traduire par un recul du BPA 2023 de 16,1 % (de 6,49 à 5,45 euros) et de -8,6 % pour le BPA 2024 (de 6,85 à 6,26 euros).



Oddo BHF maintient pour sa part sa recommandation Sous-performance et son objectif de cours de 134E sur la valeur.



' La poursuite de la baisse du titre laisse désormais peu de downside par rapport à notre objectif de cours et à ce stade les investisseurs vont considérer que le consensus est relativement stabilisé ', estime l'analyste.



Ceci étant, pour le broker, le premier trimestre attendu ' entre -30% et -40% en lfl ', implique un rebond au deuxième semestre ' trop important pour le prendre pour acquis et atteindre ainsi la guidance de stabilité du chiffre d'affaires en organique sur l'année '.



En outre, le consensus table encore sur un retour à un rythme de croissance normalisé ' de 6% à 7% dès l'exercice qui débutera en avril 2024 alors qu'il est possible que ce soit plus progressif ', ajoute Oddo BHF.



UBS conserve de son côté sa recommandation Achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours de 183 à 179 E.



' Malgré un exercice 2024 plus doux, nous pensons que Rémy Cointreau est toujours sur la bonne voie pour dégager une marge EBIT supérieur de 30 % en avance sur son plan initial ', explique l'analyste.



Pour le broker d'UBS ' le risque à court terme est bien signalé, mais l'opportunité de croissance à long terme demeure '.



Crédit Suisse conserve sa note Sous-performance sur le titre avec un objectif de cours abaissé à 155E, contre 160E auparavant.



Bien que les prévisions pour l'exercice 24 aient été revues à la baisse et que le taux de croissance annuel moyen des ventes aux États-Unis sur 4 ans se stabilise, le titre a besoin ' d'une inflexion positive des ventes, ce qui pourrait prendre un certain temps ', estime l'analyste pour qui le manque de diversification géographique/produit de Remy ' pourrait nécessiter une acquisition '.



' Remy se négocie sur une base de 25x à 12 mois, soit une prime de 30 % par rapport aux grandes capitalisations du secteur des spiritueux (Diageo et Pernod) ', poursuit le broker.



Les principaux points à surveiller pour Crédit suisse sont : ' une dynamique de croissance plus forte du Cognac aux Etats-Unis et en Chine ; et des taux d'intérêt plus bas entraînant des multiples plus élevés pour les valeurs de croissance '