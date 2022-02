Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Rémy Cointreau: Leonardo DiCaprio investit dans Telmont information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 08:00

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau fait part de l'arrivée en tant qu'investisseur de l'acteur américain Leonardo DiCaprio, engagé dans la préservation de l'environnement, dans sa Maison Telmont fortement engagée pour la préservation du terroir et de sa biodiversité.



Dans le cadre de son projet 'Au nom de la Terre', Telmont a pour objectif de produire de la manière la plus durable possible un vin de Champagne de grande qualité et 100% bio, en agissant sur de multiples leviers pour atteindre ses objectifs environnementaux.



Telmont vise ainsi la conversion de l'intégralité de son vignoble en agriculture 100% biologique d'ici 2025. Elle a aussi décidé de n'utiliser que des bouteilles vertes intégralement recyclables et d'exclure le transport aérien pour son approvisionnement et sa distribution.