Rémy Cointreau : le titre recule après une dégradation

(CercleFinance.com) - Le titre Rémy Cointreau recule lundi en Bourse après une dégradation du conseil de Bernstein, l'intermédiaire financier expliquant s'inquiéter des valorisations tendues du secteur. L'action se replie de 2,4% à 15h30, la deuxième plus forte baisse du SBF 120 derrière Technip Energies (-2,5%). Au même moment, l'indice parisien avance de 0,1%. Dans une note sectorielle parue dans la matinée, Bernstein indique dégrader sa recommandation sur Rémy Cointreau à 'sous-performance' contre 'performance de marché' avec un objectif de cours de 122,5 euros. La note de Raymond James souligne la très bonne performance boursière de Rémy Cointreau comme de Campari cette année, mais relève que le groupe français devrait pâtir d'une base de comparaison de plus en plus difficile aux Etats-Unis en 2021.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -2.07%