Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rémy Cointreau: le titre monte, Deutsche passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 10:01









(CercleFinance.com) - Le titre Rémy Cointreau enregistre l'une des plus fortes hausses du SBF 120 jeudi matin à la Bourse de Paris, porté par un relèvement de recommandation de Deutsche Bank, qui conseille de profiter du récent accès de faiblesse de la valeur.



A 9h40, l'action du groupe de spiritueux grimpe de 3,6% alors que l'indice SBF 120 gagne 0,6% au même moment.



Deutsche Bank a annoncé ce matin avoir relevé son conseil sur le titre de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours fixé à 112 euros, soit un potentiel d'appréciation de 24% par rapport au cours de la veille.



Dans sa note, l'analyste évoque une tendance à l'amélioration des livraisons du groupe sur le marché américain, ainsi qu'une dynamique plus favorable au niveau des ventes de cognac en Chine.



D'après ses calculs, l'action pourrait valoir jusqu'à 234 euros, soit deux fois et demi son cours de Bourse actuel.



Deutsche, qui évoque une valeur 'unique' et 'de qualité' sur un secteur jugé 'attrayant', estime que la récente sous-performance du titre constitue un point d'entrée intéressant pour les investisseurs en vue d'une prochaine revalorisation.



En Bourse, le titre Rémy affiche encore un repli de l'ordre de 21% depuis le début de l'année, contre un gain de 8% pour le SBF 120.





Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris +2.58%