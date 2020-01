Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : le titre chute, CA en dessous des attentes Cercle Finance • 24/01/2020 à 10:02









(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 9% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 814 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2019-20, en baisse de 4,1%, sous le poids du désengagement de certains contrats de distribution en Europe et aux Etats-Unis. ' Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre de 290.2 ME est -6.5% en dessous des attentes du consensus (310.4 MEe). La croissance organique (des marques propres donc) ressort à -7.2% au T3, bien inférieure à ce que le consensus attendait (-1.7%), en nette dégradation par rapport à la tendance S1 (+2.8% en organique pour les marques propres au S1) ' indique Oddo. Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil Alléger et son objectif de cours de 95 E. ' Le CA de Rémy Martin ressort à 588.9 ME sur les 9M, soit 209.4 ME au T3, -5.9% par rapport aux attentes du consensus. Les ventes au T3 sont fortement impactées par les US, où la base de de comparaison était élevée et où les distributeurs continuent d'écouler leurs stocks. Il semblerait que la zone APAC soit en hausse au T3 dans le cognac, grâce à une forte croissance en Chine ' rajoute le bureau d'analyses. Oddo indique également que la croissance organique au 3ème trimestre dans la division Liqueurs & Spiritueux ressort à -6,1%, alors que le consensus attendait +1,8%. ' Le groupe suspend sa guidance annuelle (précisée fin novembre 2019) ainsi que ses objectifs moyen terme (à savoir l'augmentation de la part des ventes réalisées par des spiritueux vendus au-dessus de 50 $ et la progression de la marge opérationnelle courante) ' soulignent les analystes.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -8.84%