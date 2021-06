Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : le titre chute après ses résultats annuels Cercle Finance • 03/06/2021 à 14:03









(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 7% après l'annonce de ses résultats net annuel. Suite à cette publication, Oddo confirme son conseil à Sous-performance avec un objectif de 105 E. Le groupe a publié ses résultats annuels qui sont 6% et 3% au-dessus des attentes pour le résultat net part du groupe corrigé et de résultat opérationnel courant indique Oddo. ' Le RNpg ajusté de 148.2 ME ressort en hausse de 19.4% avec un RO courant en croissance de 9.7% dont +12.8% en organique. Le ROC en publié comme en lfl ressort 3% au-dessus des attentes '. Oddo estime que le groupe délivre un message de confiance sur l'exercice en cours avec un démarrage qui devrait être ' excellent ' et une poursuite des gains de parts de marché. ' En parallèle le groupe annonce un programme de rachat d'actions (jusqu'à 2% du capital). Ce programme devrait être finalisé le 8 décembre 2021 ' rajoute l'analyste.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -4.24%