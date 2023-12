Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Remy Cointreau: le titre baisse, UBS n'est plus à l'achat information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 12:41









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de 3% à la bourse de Paris après la dégradation de la note d'UBS sur le titre.



UBS abaisse sa recommandation sur le titre à Neutre (au lieu d'Achat) avec un objectif révisé à 113 E (au lieu de 162 E). Ce nouvel objectif représente une hausse de 5% par rapport au cours actuel.



L'analyse a décidé de réduire son conseil en attendant que le cognac américain trouve un équilibre.



' Remy Cointreau pourrait évoluer de façon stable avec des ventes organiques négatives jusqu'au premier semestre de l'exercice 2025. Il devrait y avoir une tendance à la reconstitution des stocks aux Etats-Unis à partir du 2ème semestre 2025 et sur l'année 2026, mais la valorisation par rapport aux valeurs du même secteur n'est pas bon marché ' indique UBS dans son analyse du jour.







Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -3.24%