Rémy Cointreau-Le T1 meilleur que prévu, prévision du S1 améliorée

PARIS, 21 juillet (Reuters) - Le groupe de vins et spiritueux Rémy Cointreau RCOP.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires supérieur à ses attentes au premier trimestre de son exercice 2020-2021, grâce à la "résilience" de la consommation au Royaume-Uni et aux Etats-Unis dans un contexte de crise sanitaire. Grâce à cette performance meilleure que prévu, le groupe prévoit désormais d'enregistrer une baisse organique de son résultat opérationnel courant de 35% à 40% pour le premier semestre 2020-2021, contre un repli attendu de 45% à 50% précédemment. Sur les trois premiers mois de son exercice, le chiffre d'affaires de Rémy Cointreau a reculé de 32,8% à 150,1 millions d'euros. En données organiques, la baisse atteint 33,2%. La Maison Rémy Martin, principale division du groupe, accuse une baisse organique de 39,2% de ses revenus sur la période, pénalisée par des effets de déstockage et l'effondrement des ventes dans les boutiques "duty free" en raison de la chute du trafic aérien provoqué par la pandémie de coronavirus. Pour le deuxième trimestre, Rémy Cointreau maintient sa prévision d'un repli "modéré" du chiffre d'affaires. "Malgré une faible visibilité, le deuxième semestre 2020-2021 devrait bénéficier d'une forte reprise portée par les Etats-Unis et la Chine continentale", a également indiqué le groupe. (Blandine Hénault, édité par Myriam Rivet)

