REMY COINTREAU : le Covid-19 fait chuter les ventes de cognac

(AOF) - Après Pernod Ricard, c'est au tour de Rémy Cointreau de révéler son estimation de l'impact du Covid-19 sur ses comptes. Le fabricant de cognac s'attend à ce que son chiffre d'affaires 2019/2020 (exercice clos fin mars) recule de 9% en publié, et de 12% en organique (à devises et périmètre constants). Ces prévisions impliquent un repli organique d'environ 26% au quatrième trimestre, malgré un excellent début de " Nouvel An chinois " en janvier et une bonne résistance de l'activité e-commerce depuis le début de l'épidémie en Chine.

Par conséquent, le groupe familial anticipe un résultat opérationnel courant en repli de 20% à 25% en publié et de 25% à 30% en organique, pour l'année fiscale 2019/20.

Le groupe observe actuellement quelques améliorations en Grande Chine, où la plupart des magasins ont réouvert, ainsi que certains restaurants et bars.

Néanmoins, il anticipe des efforts de déstockage de la part de ses grossistes chinois, et ce, pendant plusieurs mois avant une reprise des commandes, estimée pour la période du Mid-Autumn festival.

Ainsi, combiné à une très grande faiblesse du Global Travel Retail et une dégradation attendue des tendances dans les zones EMEA et Amériques au cours des prochaines semaines (activité on-trade largement à l'arrêt), le groupe anticipe une décroissance organique de ses ventes au premier trimestre fiscal 2020/21 supérieure à celle du quatrième trimestre 2019/20.

Pour autant, le groupe reste confiant quant à sa capacité à traverser cette crise sanitaire et à en ressortir renforcé, à terme.

Sa structure de coûts devrait graduellement bénéficier des efforts de réduction mis en place depuis le mois de février 2020, son bilan est solide (ratio A - dette nette/EBITDA - de 1,4x à fin septembre 2019) et le groupe dispose d'environ 300 millions d'euros de trésorerie excédentaire, par rapport à ses besoins estimés, à fin mars 2020.

AOF - EN SAVOIR PLUS