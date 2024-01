Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rémy Cointreau: large enfoncement des 102E information fournie par Cercle Finance • 05/01/2024 à 10:52









(CercleFinance.com) - Lanterne rouge du SBF120, Rémy Cointreau enfonce largement les 102E des 27 octobre et 13 décembre, laissant au passage un 'gap' ouvert sous les 108,3E. Les 115E testés à plusieurs reprises depuis le 15 décembre font figure de principale résistance pour le titre.





Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -11.52%