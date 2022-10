Rémy Cointreau : Jefferies est à l'Achat

(AOF) - Jefferies est à l'Achat sur Rémy Cointreau avec un objectif de cours à 220 euros. Le 25 octobre, le groupe publiera son chiffre d’affaires pour le premier semestre 2022-23. Le broker table sur des résultats "satisfaisants" pour le deuxième trimestre 2022-2023 (juillet-septembre).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe de spiritueux né en 1703, avec 12 marques mondiales -Remy Martin, Brillet et Louis XIII pour les cognacs,, diversifié dans les liqueurs et spiritueux avec Cointreau et Metaxa pour les spiritueux, Mount Gay pour le rhum, The Botanist pour le gin et, pour le whiskys, Bruichladdich, Port Charlotte, Ocformore, Westlan et Hautes Glaces ;

- Ventes de 1,3 Md€ réparties entre 3 divisions –le cognac pour 72 %, les liqueurs et spiritueux pour 25 % et les marques partenaires pour 3 % ;

- Positionnement international, les Etats-Unis, étant 1er marché du groupe (55% du chiffre d’affaires dans les Amériques), devant l’Europe-Moyen-Orient-Afrique (17 %) et l’Asie-Pacifique (28%) ;

- Modèle d'affaires : devenir numéro 1 mondial des spiritueux d’exception et contrôler le circuit de distribution (85 % des ventes), afin de maîtriser les prix de vente des spiritueux d’exception, au prix unitaire supérieur à 50 $ ;

- Capital contrôlé par les familles fondatrices (près de 57 % des actions et plus de 70 % des droits de vote), Eric Vallat étant directeur général et Marie-Amélie de Leusse présidente, depuis juillet 2022, du conseil d’administration de 12 membres ;

- Bilan solide renforcé par le paiement du dividende en actions, avec une dette nette de 353 M€, notée A et un effet de levier ramené à 0,77.

Enjeux

- Ambition de devenir le leader mondial des spiritueux avec, pour objectifs 2030, une marge brute de 72 % par augmentation de leur valeur unitaire et une marge opérationnelle de 33 % ;

- Stratégie d’innovation axée sur la croissance de l’e-commerce, accélérée par les partenariats, tels celui avec Alibaba (1/5 des ventes en digital en Chine) ;

- Stratégie environnementale « Exception durable » visant la neutralité carbone en 2050 : objectif intermédiaire 2030 de réduction de 50 % des émissions par bouteille, agriculture raisonnée pour 100 % des surfaces, avec déjà 100 % d’achats responsables, près de 90 % d’électricité renouvelable ;

- Renforcement du pôle whisky : lancement d’un produit fabriqué en France, 2 ème pays le plus consommateur du breuvage, et 2 campagnes de vente du Bruichladdich en Chine et Royaume-Uni ;

- Support à la valorisation boursière par la maîtrise des stocks stratégiques, estimée à plus de 50 € par action, et facilitant l’acceptation par les clients des hausses de prix de vente.

Défis

- Forte saisonnalité des ventes, d’où un exercice clos 31 mars ;

- Impact favorable des devises de 90 à 100 M€ sur les ventes et de 50 à 60 M€ sur le bénéfice opérationnel pour l’exercice en cours ;

- Encore une forte disparité des marges entre le cognac et les autres liqueurs et spiritueux ;

- Anticipations 2022-23 : nouvelle année de forte croissance des ventes, tirées par les spiritueux d’exception et amélioration de la marge opérationnelle via le contrôle des coûts de structure et les hausses des prix de vente.

- Dividende 2021-22 : 1,85 € ordinaire et 1 € exceptionnel, payable en numéraire ou actions.

Développement de l'industrie laitière chinoise

Le gouvernement chinois encourage la consommation de produits laitiers pour améliorer la nutrition et les défenses immunitaires de la population, tout en cherchant à réduire la dépendance du pays aux importations. Souhaitant tourner la page du scandale du lait infantile mélaminé, qui avait affecté 300.000 bébés en 2008, la production de lait repart dans le pays, après dix ans de stagnation. Les grands groupes industriels (Mengniu , Yili, Youran ou Modern Dairy) n'exportent pas et se concentrent sur un marché intérieur, qui croît de 4 à 5 % par an. Ils développent de très grosses fermes et misent fortement sur l'innovation, en investissant quatre fois plus que tous leurs concurrents dans le monde.