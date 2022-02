Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau: investissements renforcés pour The Botanist information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 09:18









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau a annoncé mardi qu'il allait renforcer ses investissements autour de The Botanist, avec le lancement d'une première campagne de publicité télévisée pour sa marque de gin.



Diffusée aux Etats-Unis et sur l'ensemble des réseaux sociaux à l'occasion du Super Bowl, cette campagne d'envergure doit viser en particulier le secteur de l'hospitalité, son marché stratégique depuis 2014.



Eric Vallat, le directeur général de Rémy Cointreau, évoque un tournant 'important' dans le développement de la marque, qui ambitionne de devenir l'un des leaders du gin haut-de-gamme.



'Nous nous doterons des moyens nécessaires pour y parvenir en renforçant significativement nos investissements en marketing et communication afin d'accroitre sa désirabilité et sa notoriété', a-t-il expliqué.



Reconnu comme l'un des meilleurs gins au monde, The Botanist est distillé sur l'île d'Islay en Ecosse, davantage connue pour ses whiskies.



Rémy Cointreau dit voir en la marque un 'excellent relais de croissance' pour le groupe.





Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris +0.22%