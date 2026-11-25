Rémy Cointreau ( 10,6%) signe de loin la plus forte hausse de l'indice SBF 120 mercredi après avoir relevé sa prévision annuelle de marge dans la foulée de solides résultats semestriels, marqués par une marge opérationnelle en amélioration et une croissance organique de ses ventes.

Le groupe de spiritueux a annoncé ce matin prévoir désormais une "solide amélioration organique" de sa marge de résultat opérationnel courant (ROC) au titre de son exercice 2026/2027, contre une légère amélioration anticipée précédemment.

Le fabricant des cognacs Rémy Martin et de la liqueur Cointreau a également présenté les objectifs de son plan stratégique à horizon 2031/2032, qui vise une marge de ROC en progression organique cumulée de 300 à 400 points de base d'ici à 2028/2029 (par rapport à 2025/2026).

Celle-ci devrait ensuite afficher une progression annuelle moyenne de 20 à 30 points de base à partir de 2029/2030, pour atteindre une marge supérieure à 22% en données organiques d'ici à 2031/2032.

Pour le premier semestre de son exercice 2026/2027, clos fin septembre, le groupe a dégagé un résultat opérationnel courant de 126,7 millions d'euros, chiffre en hausse organique de 7,8%. Sa marge s'est accrue de 1,1 point, toujours en termes organiques, pour atteindre 24,8%.

Les analystes financiers anticipaient en moyenne 116 millions d'euros.

Le cognac Rémy Martin, qui représente 85% des profits du groupe, a dégagé une marge de 34,1%, soit une amélioration organique de 2,5 points de pourcentage.

Retour à la croissance et amélioration de la marge

Dans un communiqué, le groupe salue une "inflexion encourageante" dans la trajectoire de son activité.

D'après les analystes, ces perspectives pourraient entraîner une révision à la hausse d'au moins 10%, voire de 15%, des estimations de résultats établies par le consensus.

"Cette ambition est crédible sur les coûts", souligne Sarah Thirion, analyste chez TP ICAP Midcap.

"Elle reste à démontrer sur la croissance, qui suppose des gains de parts de marché et un retour du pricing power dans un cognac que le groupe lui-même voit stable", tempère cependant la professionnelle.

"Dans un contexte qui devrait rester peu dynamique, le groupe entend profiter de sa taille et de son agilité pour restaurer sa croissance et sa profitabilité", expliquent les équipes d'AllInvest Securities.

Suite à ces annonces, le titre Rémy Cointreau grimpait de plus de 10% pour revenir à des plus hauts annuels, au-delà de 56,5 euros, signant la plus forte hausse d'un indice SBF 120 en progression de 0,8%.

Cela permet au titre d'afficher désormais une progression de plus de 53% depuis le début de l'année alors que son indice sectoriel n'a gagné que 10% sur la période.

Rémy Cointreau se traite dorénavant sur la base d'un ratio représentant 29,1 fois ses bénéfices futurs, soit un niveau de valorisation généreux sachant que le ratio prix/bénéfices (PER) de Pernod ressort à 13,5x et celui du britannique Diageo à 15,7x