Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : hausse de près de 50% du CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 645,3 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2021-22, en progression de 49,8% en données publiées et de 52% en organique. La forte croissance du deuxième trimestre (+23,7% en organique), supérieure aux prévisions du groupe de vins et spiritueux, 'reflète la poursuite d'une très bonne dynamique en Chine et aux Etats-Unis ainsi qu'un solide momentum en Europe'. Pour l'année 2021-22, Rémy Cointreau confirme anticiper une croissance forte de son chiffre d'affaires. Il vise aussi une croissance forte de son résultat opérationnel courant, modérée par des effets devises et un effet périmètre.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris +1.84%