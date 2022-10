Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau: hausse de 21% du CA organique semestriel information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 08:42









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 867,1 millions d'euros sur son premier semestre 2022-23, en hausse de 21,1% en organique (+16,2% au deuxième trimestre) malgré une base de comparaison exceptionnellement élevée un an auparavant.



Cette performance traduit une progression forte de l'effet mix-prix (+11,4%), en ligne avec sa stratégie de valeur, et une progression des volumes (+9,7%). En données publiées, le CA a progressé de 34,4%, incluant un effet devises de +13,3%.



La maison de vins et de spiritueux affiche sa confiance dans ses objectifs annuels, anticipant une nouvelle année de forte croissance en organique, et une amélioration organique de sa marge opérationnelle courante portée par une solide résilience de sa marge brute.





Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris 0.00%