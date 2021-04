Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : hausse de 1,8% du CA sur l'année 2020/21 Cercle Finance • 23/04/2021 à 07:52









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau réalise un chiffre d'affaires de 1 010,2 millions d'euros sur l'année 2020/21, en croissance de +1,8% en organique (à devise et périmètre constant). En données publiées, le chiffre d'affaires est en baisse de -1,4%. ' Après un recul au 1er semestre, l'activité a significativement rebondi au 2nd semestre et a enregistré, au 4ème trimestre, une forte croissance organique de +15,1% ' indique le groupe. Sur l'ensemble de l'année, les ventes de Cognac progressent de +3,7%. Le groupe a profité de la dynamique de la consommation aux Etats-Unis et en Chine continentale au 4ème trimestre (+18,2%). Malgré une forte reprise de l'activité au second semestre (+7,2%), les ventes de Liqueurs & Spiritueux affichent un léger repli (-3,2%) sur l'ensemble de l'année. ' Fort d'un chiffre d'affaires annuel légèrement supérieur à ses prévisions, Rémy Cointreau anticipe désormais une croissance organique de son Résultat Opérationnel Courant autour de +10%, pour l'année fiscale 2020/21 ' indique le groupe.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris 0.00%