Remy Cointreau : 'gap' sous 111,7E, plonge vers 100E Cercle Finance • 24/01/2020 à 12:37









(CercleFinance.com) - Impacté par une baisse des ventes en Asie, Remy Cointreau ouvre un 'gap' sous 111,7E, plonge vers 100E, pulvérisant le support des 108E (testé du 19/12 au 08/01): le titre revient à la case départ, 12 mois de profits effacés et un risque de retracer le plancher des 95E du début janvier 2019.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -9.38%