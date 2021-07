Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : gagne 1%, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 17:01









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau progresse de près de 1% à Paris, porté par une analyse de Credit Suisse qui révise à la hausse son objectif de cours de 155 à 158 euros, après le point d'activité du groupe de spiritueux pour son premier trimestre comptable. Le bureau d'analyses confirme toutefois sa note de 'sous-performance' sur le titre. 'Les ventes continuent de montrer des dynamiques sous-jacentes solides aux Etats-Unis et en Chine, ainsi qu'une reprise meilleure que prévu en Europe', note le broker, qui remonte ses estimations de revenus organiques et de profit opérationnel pour l'exercice 2022. Credit Suisse préfère toutefois Diageo dans les spiritueux, jugeant notamment que les fondamentaux solides du groupe britannique aux Etats-Unis et sur les marchés émergents sont moins bien appréciés par les investisseurs.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris +1.24%