Rémy Cointreau : fait un peu que prévu au premier trimestre

(CercleFinance.com) - Le groupe Rémy Cointreau annonce ce matin un chiffre d'affaires de 150,1 millions d'euros au premier trimestre de son exercice 2020/2021, en recul publié de -32,8%. En organique, les ventes baissent de -33,2%, au cours d'un trimestre marqué par la fermeture du circuit 'on-trade' (restaurants, bars, hôtels...) sur de nombreux marchés du groupe. Les revenus sont cependant légèrement supérieurs aux attentes de Rémy Cointreau. 'Rémy Cointreau prévoit désormais un résultat opérationnel courant en baisse organique de -35% à -40% pour le 1er semestre (contre un repli -45% à -50% précédemment)', indique le groupe.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -1.04%