 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 114,00
+1,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Rémy Cointreau et Signaux Girod : l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 26/11/2025 à 17:49

(AOF) - Rémy Cointreau

Le spécialiste des vins et spiritueux diffusera ses résultats du premier semestre.

Signaux Girod

Le fabricant français de signalisation routière signalera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Valeurs associées

REMY COINTREAU
38,1200 EUR Euronext Paris -2,61%
SIGNAUX GIROD
14,6500 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des soldats armés patrouillent dans une rue près du palais présidentiel à Bissau, le 26 novembre 2025 en Guinée-Bissau ( AFP / Patrick MEINHARDT )
    Coup d'Etat militaire en Guinée Bissau, les élections suspendues
    information fournie par AFP 26.11.2025 19:01 

    Des militaires en Guinée-Bissau ont annoncé mercredi avoir pris le "contrôle total du pays", arrêté le président sortant et suspendu le processus électoral, alors que le pays attendait les résultats de la présidentielle et des législatives. La Guinée-Bissau, petit ... Lire la suite

  • Illustration du logo Valneva
    Valneva va fermer son site de Nantes
    information fournie par Reuters 26.11.2025 18:56 

    Valneva a annoncé mercredi la fermeture de son site de Nantes (Loire-Atlantique) pour concentrer ses activités sur ceux de Lyon (Rhône) et de Vienne, en Autriche. "Cette consolidation permettra de rationaliser les opérations et d'améliorer l'efficacité en France, ... Lire la suite

  • Le président de la Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo
    Coup d'Etat militaire en Guinée-Bissau, le président Embalo destitué
    information fournie par Reuters 26.11.2025 18:55 

    Un groupe d'officiers de l'armée de Guinée-Bissau a destitué mercredi le président Umaro Sissoco Embalo, ordonné la fermeture des frontières et suspendu le processus électoral alors que le pays était dans l'attente des résultats officiels du scrutin présidentiel ... Lire la suite

  • Le reflet d'un tableau d'affichage numérique à la bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense
    L'Europe finit dans le vert, le budget britannique soulage
    information fournie par Reuters 26.11.2025 18:53 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en hausse mercredi, portées par les espoirs croissants d'une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis, tandis qu'au Royaume-Uni, le budget tant attendu de la ministre des Finances a été accueilli avec soulagement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank