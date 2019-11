Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Remy Cointreau : enfonce les 117,8E Cercle Finance • 28/11/2019 à 15:32









(CercleFinance.com) - Remy Cointreau enfonce les 117,8E, le support du 29 octobre et se dirige cette fois vers le retracement de l'ex-plancher des 113,6E du 13 juin puis l'ex résistance des 109E du 2 novembre 2018

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -2.83%