Rémy Cointreau : en recul avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau recule de près de 2% sur fond de propos de Crédit Suisse qui réaffirme son opinion 'sous-performance', malgré un objectif de cours relevé de 96 à 115 euros dans le sillage d'estimations de BPA pour 2020-22 rehaussées de 2-3%. Avec un titre revenu à ses plus hauts de septembre 2019, le broker juge 'exagérée' sa surperformance de 40% sur son secteur depuis le début de l'année, et affiche une préférence pour Pernod Ricard parmi les valeurs de spiritueux qu'il suit.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -1.90%