Rémy Cointreau : doublement du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau affiche un chiffre d'affaires de 293,1 millions d'euros pour son premier trimestre 2021-22, en croissance organique de +105%, portée notamment par la poursuite d'une excellente dynamique aux Etats-Unis et en Grande Chine. En données publiées, le chiffre d'affaires du groupe de vins et spiritueux a progressé de +95,3%, intégrant un effet périmètre positif de +0,9% lié aux acquisitions de JR. Brillet et J. de Telmont, et une évolution défavorable des devises (-10,6%). Pour l'année 2021-22, Rémy Cointreau anticipe un 'excellent premier semestre soutenu par une base de comparaison très favorable, des effets de phasage de ses expéditions et de nouvelles tendances de consommation structurellement plus porteuses aux Etats-Unis'.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -2.24%