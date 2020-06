Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : dopé par une recommandation favorable Cercle Finance • 18/06/2020 à 14:16









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau enregistre la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120 jeudi à la Bourse de Paris, porté par un double relèvement de recommandation de Barclays, qui dit voir un potentiel de création de valeur. Peu après 14h00, l'action du groupe de spiritueux gagne plus de 2% alors que le SBF 120 cède 1,4%. Barclays a relevé sa recommandation sur la valeur de 'sous-pondérer' à 'surpondérer' et remonté son objectif de cours de 68 à 152 euros. Dans une note de recherche, le broker fait valoir que Rémy est devenu un titre 'mal-aimé', avec une seule recommandation favorable parmi les 20 analystes couvrant la valeur. S'il dit comprendre ce 'scepticisme' en raison de la cherté du titre, Barclays juge que le nouveau directeur général du groupe a dévoilé des objectifs de moyen-terme qui lui semblent 'crédibles' et qui pourraient être synonymes de potentiel de revalorisation 'notable'.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris +2.37%