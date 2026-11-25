Rémy Cointreau dévoile ses objectifs à moyen terme dans le cadre de son plan de redressement

Le producteur français de spiritueux Rémy Cointreau RCOP.PA a dévoilé mercredi de nouveaux objectifs en matière de chiffre d’affaires, de bénéfices et de génération de trésorerie jusqu’à l’exercice 2031/32, dans le cadre d’un plan visant à rétablir une croissance durable et rentable après un ralentissement prolongé touchant l’ensemble du secteur.

Le fabricant du cognac Rémy Martin et de la liqueur Cointreau a également revu à la hausse son objectif de croissance de la marge opérationnelle pour l'exercice en cours, 2026/27, indiquant qu'il tablait désormais sur une croissance « solide ».

Les réductions de coûts et l’amélioration des ventes de cognac en Chine ont contribué à une hausse de 7,8 % du résultat d’exploitation au premier semestre à périmètre constant, dépassant largement les prévisions.

"À l’horizon 2031-2032, notre ambition est claire: revenir à une croissance durable des bénéfices, réaliser des améliorations durables en matière de rentabilité et de génération de trésorerie, et bâtir un groupe plus résilient, maître de sa propre trajectoire", a déclaré le directeur général Franck Marilly.

Touchée par un ralentissement sectoriel lié à la hausse du coût de la vie et aux droits de douane sur ses deux principaux marchés, les États-Unis et la Chine, Remy Cointreau s’efforce de réduire sa dépendance vis-à-vis des cycles économiques et d’élargir sa base de croissance.

Cette stratégie repose sur l’élargissement de sa clientèle afin de gagner des parts de marché tant dans les segments haut de gamme du cognac, tels que Louis XIII et Rémy Martin XO, que dans des segments plus accessibles, comme Rémy Martin VS.

Rémy Cointreau a annoncé un résultat d’exploitation de 126,7 millions d’euros (138,69 millions de dollars) pour les six premiers mois de l’exercice 2026/27, qui s’achève le 31 mars.

Cela représente une hausse de 7,8 % à périmètre constant, alors que les prévisions moyennes, issues d’un sondage réalisé par la société auprès de 15 analystes, tablaient sur une hausse de 4,3 %.

($1 = 0,9136 euro)