Franck Marilly, directeur général de Remy Cointreau RCOP.PA , a dévoilé mercredi les plans visant à réduire les coûts et à générer une croissance du chiffre d’affaires à un chiffre élevé d’ici 2029-2030, tout en revoient à la hausse les prévisions de bénéfices de l’entreprise pour cette année.

L'action de la société française a progressé de plus de 9 % en début de séance, celle-ci ayant également annoncé une croissance de son bénéfice au premier semestre de 7,8 %, supérieure aux prévisions, et dévoilé de nouveaux objectifs de marge bénéficiaire et de croissance de la trésorerie à l'horizon 2031-2032.

M. Marilly a lancé un plan de redressement pour faire face à l’effondrement de la demande de cognac dans un contexte de hausse du coût de la vie et de droits de douane.

Rémy Martin a indiqué que ce plan devrait permettre d’atteindre une croissance du chiffre d’affaires comprise entre le milieu et le haut d’un chiffre d’ici 2029-2030, ainsi qu’une croissance dans le milieu d’un chiffre au cours des années précédentes, une amélioration d’au moins 300 points de base de sa marge bénéficiaire et une augmentation de la conversion en trésorerie disponible.

Le fabricant du cognac Rémy Martin et de la liqueur Cointreau a également indiqué qu’il tablait désormais sur une croissance «solide» plutôt que «légère» de sa marge opérationnelle courante pour l’exercice en cours, après avoir enregistré au premier semestre une hausse de 7,8 % de son résultat d’exploitation, dépassant ainsi les prévisions.

Rémy Martin est en train de se réinventer et d’entrer dans une « nouvelle phase de développement », a déclaré M. Marilly.

M. Marilly avait déjà dévoilé des plans visant à générer une forte hausse des bénéfices, à doubler les ventes sur les marchés émergents, à baisser les prix et à lancer une nouvelle version du cognac Rémy Martin aux États-Unis afin de stimuler la demande.

Mercredi, l’entreprise a déclaré qu’elle chercherait à accroître ses parts de marché tant dans le segment des cognacs haut de gamme que dans celui des cognacs moins chers, à étendre sa présence géographique en Chine, où elle est principalement implantée dans le sud, et à réduire ses coûts, notamment par une réduction des effectifs pouvant atteindre 15 %, ce qui équivaut à un peu plus de 260 emplois sur la base des effectifs enregistrés en mars 2026.

La société a abandonné ses précédents objectifs pour 2030 en juin 2025, juste avant que Marilly ne prenne les rênes.

Elle visait alors une croissance annuelle de son chiffre d’affaires à un chiffre élevé et une marge opérationnelle de 33 % d’ici 2029-2030.

Si son objectif de croissance du chiffre d’affaires ressemblait à son ambition précédente, Laurence Whyatt, analyste chez Barclays, a noté que son nouvel objectif de marge opérationnelle de 22 % était inférieur à l’objectif précédent.

Les résultats supérieurs aux prévisions de Remy au premier semestre de cette année ont également été « principalement dus à une réduction temporaire des dépenses de marketing et de communication », a-t-il ajouté.

Remy a déclaré qu’elle maintenait ses dépenses de marketing pour le second semestre. Les analystes s’attendaient à ce qu’elle affiche une hausse de 4,3 % de son résultat d’exploitation au premier semestre.