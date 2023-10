Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Remy Cointreau : dévisse de -12% vers 103,85E information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 11:11









(CercleFinance.com) - Encore une sanction cinglante au sein du SBF-120 : Remy Cointreau dévisse de -12% vers 103,85E après l'annonce d'une chute de -30% de ses ventes de cognac (grosse déception aux US) et l'anticipation d'un chiffre d'affaires en recul compris entre -15 et -20% en rythme annuel au 4ème trimestre (d'ici octobre 2024).

Le titre pourrait retrouver du soutien vers 94E...





Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -11.29%