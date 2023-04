Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Remy-Cointreau: dévisse de -10% vers 160E information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 11:00









(CercleFinance.com) - Remy-Cointreau dévisse de -10% vers 160E après avoir dévoilé des ventes faibles aux USA au 1er trimestre (et cela va continuer): le titre casse le support des 162,5E du 10 février et 28 mars et se dirige vers un test des 153E du 3/11/2022





