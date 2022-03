Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Rémy Cointreau: des changements au comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 07:43

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau annonce faire évoluer la structure de son comité exécutif avec notamment la création d'un chief transformation officer et d'un pôle de communication groupe, des changements qui seront totalement effectifs au 1er septembre.



Claire Brugnago deviendra ainsi chief transformation officer et prendra la responsabilité du pôle digital & CRM. Carina Alfonso Martin rejoindra le groupe en mai prochain, au sein du comité exécutif, en tant que directrice de la communication institutionnelle et interne.



Le nouveau comité exécutif sera composé de six dirigeants exerçant des responsabilités opérationnelles (marchés et marques) et de cinq exerçant des responsabilités transversales, sous la direction d'Eric Vallat, directeur général du groupe de spiritueux.