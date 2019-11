Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : délaissé après ses semestriels Cercle Finance • 28/11/2019 à 15:12









(CercleFinance.com) - Parmi les plus fortes baisses du SBF120, Rémy Cointreau perd 3,3% après l'annonce d'un résultat opérationnel courant de 138,3 millions d'euros pour son premier semestre, inférieur de 3,5% au consensus selon Oddo. 'La mauvaise surprise provient essentiellement des frais de holding bien supérieurs aux attentes. Cette hausse est due à la non-récurrence d'une reprise de provision passée l'année dernière et à des coûts liés aux changements d'organisation', explique l'analyste. Ajoutant que le groupe de vins et spiritueux 's'attend désormais à un ROC stable au niveau groupe sur l'année 2019/20, alors que la guidance précédente impliquait une progression du ROC', il reste à 'alléger' avec un objectif de cours de 95 euros.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -3.41%