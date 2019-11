Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Remy Cointreau : décroche vers 118,7E Cercle Finance • 21/11/2019 à 15:51









(CercleFinance.com) - Remy Cointreau décroche vers 118,7E et se retrouve à seulement 1E de son plancher des 117,7E du 29 octobre dernier. En cas d'enfoncement, le titre aurait de fortes chances de retracer le plancher des 113,6E du 13 juin.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -2.70%