Rémy Cointreau: dans le vert avec des propos de brokers

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Rémy Cointreau gagne plus de 1% sur fond de propos de certains brokers, dont Stifel qui maintient sa recommandation 'achat' malgré un objectif de cours ramené de 187 à 150 euros.



Ce dernier reconnait certes que 'le cognac fait face aux Etats-Unis à de forts défis à court terme', mais il continue d'apprécier la forte exposition du groupe français de spiritueux à cette catégorie jugée 'hautement rentable et oligopolistique'.



De même, s'il anticipe une baisse des ventes de plus de 35% aux Etats-Unis pour l'activité cognac, UBS réitère son conseil 'achat' et son objectif de cours de 179 euros, considérant que 'les opportunités à long terme l'emportent sur les risques à court terme'.





Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris +0.93%