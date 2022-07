Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau: croissance de 40% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau affiche un chiffre d'affaires de 409,9 millions d'euros sur son premier trimestre 2022-23, en hausse de 39,9% en données publiées et de 27% en organique (après une croissance organique de 105% réalisée un an auparavant).



'Cette performance traduit une progression forte de l'effet mix-prix (+14,5%), en ligne avec la stratégie de valeur, et une augmentation significative des volumes (+12,5%), intégrant un effet de phasage favorable des expéditions aux Etats-Unis', explique le groupe de spiritueux.



'Parfaitement positionné pour profiter des nouvelles tendances de consommation et conforté par son avance sur son plan stratégique', Rémy Cointreau aborde l'année 2022-23 avec confiance et confirme donc ses objectifs pour l'exercice en cours.





