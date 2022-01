Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau: croissance de 38% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 1085,8 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de son exercice 2021-22, en progression de 38,1% en organique. En données publiées, le chiffre d'affaires de la période a augmenté de 39,1%.



Le groupe de vins et de spiritueux met en avant une forte croissance du troisième trimestre (+21% en organique) par rapport à une base de comparaison élevée, qui 'reflète la poursuite d'un excellent momentum dans l'ensemble des régions'.



Pour l'année 2021-22, Rémy Cointreau anticipe une croissance organique forte de son chiffre d'affaires et vise une croissance organique très forte de son résultat opérationnel courant, entrainant ainsi une amélioration organique de sa marge opérationnelle courante.





