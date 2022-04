Rémy Cointreau confirme sa prévision d'une amélioration de sa marge opérationnelle courante

(AOF) - Rémy Cointreau a réalisé sur l'exercice 2021-22 un chiffre d’affaires de 1,31 milliard d’euros, en hausse de 27,3% en organique, intégrant une progression de 9,2% de l’effet mix-prix et une augmentation " exceptionnelle " des volumes de 18,2%. Le groupe de vins et spiritueux a ainsi généré une croissance organique de 29,4% par rapport à 2019-20. En données publiées, le chiffre d’affaires a progressé de 30,0%.

" Cette performance intègre, comme annoncé, une baisse du chiffre d'affaires de -9,4% en organique au 4ème trimestre, reflétant la volonté du groupe de maîtriser ses stocks stratégiques avant de réaliser une hausse importante de ses prix le 1er avril 2022 et un effet calendaire défavorable lié au nouvel an chinois (environ -3 points) " a précisé Rémy Cointreau.

Fort d'un chiffre d'affaires annuel conforme à ses prévisions, Rémy Cointreau réitère ses prévisions d'une croissance organique très forte de son résultat opérationnel courant. Celle-ci sera, comme prévu, uniquement portée par la croissance exceptionnelle du premier semestre. Rémy Cointreau confirme aussi sa prévision d'une amélioration organique de sa marge opérationnelle courante en 2021-22.

Malgré un environnement économique et géopolitique complexe, Rémy Cointreau déclare aborder l'année 2022-23 avec confiance. Le groupe prévoit notamment un fort démarrage de son activité au 1er trimestre malgré une base de comparaison très élevée et un contexte toujours marqué par la pandémie en Chine.

