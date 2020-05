Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : certification pour Bruichladdich Cercle Finance • 19/05/2020 à 07:38









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau annonce que sa distillerie Bruichladdich a été certifiée 'B Corporation' (B-Corp), après 15 mois de procédure de validation, certification la récompensant pour son niveau de performance sociale et environnementale. À ce titre, la distillerie rejoint, à l'échelle mondiale, un cercle de 3.242 entreprises qui 'ont mis en place une approche rigoureuse dans leurs prises de décision, intégrant une dimension humaine et responsable vis-à-vis de la planète, au-delà de la rentabilité.' Pour les années qui viennent, Bruichladdich a un programme ambitieux de développement durable. Dans ce cadre, la distillerie a fait l'acquisition de 15 hectares de terrains réservés à la recherche et développement sur l'agriculture responsable.

