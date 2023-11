Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau: BNPA divisé par deux au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau publie un BNPA part du groupe en chute de 49,1% à 2,24 euros pour son premier semestre 2023-24, avec une marge opérationnelle courante de 26,6% (-9,8 points en organique), grevée notamment par ses dépenses en marketing et communication.



La maison de cognac et d'autres spiritueux a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 636,7 millions d'euros, en recul de 26,6% en données publiées et de 22,2% en organique, 'reflétant la poursuite d'un fort effet de déstockage aux Etats-Unis'.



Rémy Cointreau confirme anticipe pour l'année 2023-24 un recul du chiffre d'affaires entre 15 et 20% en organique, et une 'baisse maîtrisée de la marge opérationnelle courante en organique grâce à la mise en oeuvre d'un plan important de réduction des coûts'.





