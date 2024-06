Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rémy Cointreau: bien orienté après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 13:24









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau prend 3% et figure ainsi parmi les valeurs en tête du SBF120, après la publication d'un BNPA annuel certes en baisse de 37% à 3,64 euros en données publiées, mais supérieur de 5% au consensus en données récurrentes à 3,84 euros, selon Oddo BHF.



Le bureau d'études note aussi que le groupe de spiritueux a un peu plus précisé la trajectoire de reprise de la croissance pour l'exercice 2024-25, et a indiqué toujours avoir de l'avance sur ses objectifs d'expansion de marge brute et opérationnelle de long terme.



'Le niveau de valorisation offre un point d'entrée inédit sur un titre aux fondamentaux de qualité', souligne en outre Oddo BHF, qui maintient donc son opinion 'surperformance' sur Rémy Cointreau avec un objectif de cours inchangé à 125 euros.





Valeurs associées REMY COINTREAU 83.35 EUR Euronext Paris -0.06%