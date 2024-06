Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Remy-Cointreau: bascule sous les 82,6E, gros signal baissier information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 11:16









(CercleFinance.com) - Après la cassure du plancher majeur des 89E du 23 janvier, Remy-Cointreau bascule à présent sous les 82,6E, plancher long terme et quasi- historique du 12 mars 2020 9 novembre 2016, et se dirige vers un test du support des 70,50E du 9 novembre 2016.





Valeurs associées REMY COINTREAU 78.00 EUR Euronext Paris -2.62%