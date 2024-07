Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rémy Cointreau: baisse de plus de 15% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 217 millions d'euros sur son premier trimestre 2024-25, en baisse de 15,6% en organique, sous le poids d'une forte baisse des ventes en Amériques, toujours pénalisées par des effets de déstockage.



Le groupe de vins et spiritueux fait part aussi d'un léger recul en APAC, reflétant notamment une base de comparaison élevée et un contexte complexe en Chine, ainsi que de performances contrastées en région EMEA, avec une consommation en demi-teinte.



Malgré la forte baisse de ses résultats en 2023-24, Rémy Cointreau a maintenu une avance sur son plan stratégique à 10 ans, et confirme ses objectifs pour l'année 2024-25 qui selon lui, 's'inscrit comme une année de transition'.





Valeurs associées REMY COINTREAU 71,35 EUR Euronext Paris +0,78%