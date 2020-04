Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : baisse de 9% du CA annuel Cercle Finance • 29/04/2020 à 07:55









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau dévoile un chiffre d'affaires de 1.024,8 millions d'euros sur l'année fiscale 2019/20, en baisse publiée de 9%, dont un repli modéré de 4% des marques du groupe (-6,3% en organique) dans un environnement sanitaire complexe. Suite à un chiffre d'affaires annuel très légèrement supérieur aux prévisions communiquées début 2 avril, le groupe anticipe désormais un résultat opérationnel courant en repli d'environ 20% en publié et d'environ 25% en organique, pour l'année fiscale 2019/20. A ce stade, le groupe anticipe un repli organique de ses ventes de l'ordre de 50 à 55% sur le premier trimestre 2020/21. Pour autant, en anticipation d'une reprise très graduelle de son activité au cours de son deuxième trimestre, il a réouvert ses sites de Cognac et d'Angers.

