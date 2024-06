Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rémy Cointreau: baisse de 37% du BNPA annuel information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau publie un BNPA en baisse de 37,1% à 3,64 euros au titre de son exercice 2023-24, avec une marge opérationnelle courante de 25,5% (en recul de trois points en organique), pour un chiffre d'affaires de 1,19 milliard d'euros (-19,2% en organique).



Outre l'impact de l'ajustement des stocks aux Etats-Unis, le groupe de spiritueux pointe des investissements soutenus en marketing et communication, mais une 'solide exécution du plan de réduction de coûts (145 millions d'euros contre 100 millions attendus)'.



Le conseil d'administration de Rémy Cointreau proposera un dividende ordinaire de deux euros par action à l'AG du 18 juillet, avec option en numéraire ou en actions pour sa totalité (son actionnaire de référence ORPAR optant pour le paiement en actions).



Il vise pour 2024-25 une reprise graduelle de l'activité en cours d'année et une protection de la rentabilité, et à partir de 2025-26, un retour à une croissance annuelle moyenne du CA 'high single-digit' avec une amélioration progressive de la MOC en organique.





Valeurs associées REMY COINTREAU 86.75 EUR Euronext Paris +4.02%