Rémy Cointreau: annulation d'un million d'actions

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau annonce que son conseil d'administration a décidé de réduire son capital social par voie d'annulation d'un million d'actions auto-détenues (soit 1,93% du capital social), comme annoncé dans le 21 décembre à l'issue du programme de rachat d'actions.



A la suite de cette annulation, le groupe de vins et de spiritueux précise détenir 396.701 de ses propres actions, soit 0,78% de son capital social après réduction. Son capital social est désormais divisé en 50.785.696 actions.





