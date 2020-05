Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : acquisition d'une maison de cognac Cercle Finance • 04/05/2020 à 08:28









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau annonce la réalisation de l'acquisition de la Maison de Cognac J.R. Brillet, permettant à sa Maison Rémy Martin d'intégrer l'exploitation d'une cinquantaine d'hectares de vigne en Grande Champagne et en Petite Champagne. Rémy Martin accueillera la marque de cognac J.R Brillet au sein de son portefeuille. Belle de Brillet, qui offre un beau potentiel de développement sur le segment des liqueurs haut-de-gamme, rejoindra, pour sa part, la division liqueurs et spiritueux du groupe.

