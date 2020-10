REMY COINTREAU acquiert le Champagne J. de Telmont

(AOF) - Rémy Cointreau a acquis une participation majoritaire au sein du capital de la société " Champagne J. de Telmont ", qui inclut les marques, stocks, outils de production et actifs immobiliers du domaine ainsi que des vignes en Champagne. Fondée en 1912, cette Maison de champagne centenaire et familiale est implantée à Damery, près d'Epernay. Bertrand Lhopital, membre de la 4ème génération de la famille fondatrice, restera ainsi aux côtés de Rémy Cointreau pour poursuivre l'œuvre entamée avec son équipe tant sur l'amont (vignes/ approvisionnement) que sur la production des champagnes.

" Nous sommes une maison de vignerons et fiers de l'être. Cela nous permet d'être au plus près de la terre et des hommes, et de travailler nos vignes et nos vins sans compromis. L'arrivée de Rémy Cointreau, dont l'attachement aux terroirs et aux savoir-faire liés n'est plus à démontrer, donne une nouvelle dimension à cette quête d'excellence qui anime notre famille depuis plusieurs générations ", souligne Bertrand Lhopital.

La Maison sera présidée et dirigée par Ludovic du Plessis, qui a construit une vraie expertise dans le domaine des champagnes et spiritueux d'exception au cours de sa carrière.

Ludovic du Plessis était depuis 6 ans directeur exécutif de la Maison de cognac Louis XIII.

Il déclare ainsi : " Notre ambition est de développer la marque J. de Telmont, en particulier à l'international, tout en protégeant sa démarche de Maître Artisan champagne, et en montant en puissance en matière d'agriculture bio / biodynamique, à l'heure où seuls 3% des vignobles de Champagne sont certifiés agriculture biologique. La Maison restera ainsi fidèle à sa devise " Nec Pluribus Impar " (A Nul Autre Pareil).

Eric Vallat, directeur général de Rémy Cointreau ajoute : " Nous sommes ravis d'accueillir J. de Telmont au sein de la famille de vins et spiritueux de Rémy Cointreau. Avec cette acquisition, le groupe enrichit son portefeuille d'un champagne artisanal qui offre un formidable potentiel de développement et qui partage les mêmes valeurs de terroir, de savoir-faire et de temps que ses autres Maisons. "

