Rémy Cointreau acquiert le champagne J. de Telmont

PARIS, 16 octobre (Reuters) - Rémy Cointreau RCOP.PA a annoncé vendredi prendre une part majoritaire dans le capital de la société "Champagne J. de Telmont", qui comprend les marques, les stocks, les outils de production, les actifs immobiliers ainsi que les vignes. Fondée en 1912, cette maison de champagne est implantée à Damery, près d'Epernay (Marne), indique dans un communiqué le groupe de vins et spiritueux, sans préciser le montant de la transaction. (Jean-Michel Bélot)

