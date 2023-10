Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau: abaissement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau abaisse ses objectifs 2023-24, prévoyant désormais un chiffre d'affaires en recul compris entre -15 et -20% en organique (contre stable précédemment) et une marge opérationnelle courante en 'baisse maîtrisée en organique' (contre stable précédemment).



Sur son premier semestre 2023-24, la maison de spiritueux a réalisé un chiffre d'affaires de 636,7 millions d'euros, en baisse de 26,6% en données publiées et de 22,2% en organique, pointant 'une reprise plus lente qu'anticipé du marché américain'.



Toujours en organique, le chiffre d'affaires de la division cognac a reculé de 30,1%, tandis que la division liqueurs et spiritueux, ayant renoué avec la croissance au deuxième trimestre (+12,1%), a enregistré un chiffre d'affaires stable sur le semestre (+0,1%).





Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -11.29%