Rémy Cointreau abaisse ses objectifs annuels, la Chine et les USA pèsent

Rémy Cointreau RCOP.PA a abaissé jeudi ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfice opérationnel en raison de la détérioration des conditions de marché en Chine et d'un rebond des ventes aux Etats-Unis moins marqué que prévu.

Le groupe anticipe désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 0 et 4% ("low single-digit"), contre 4 à 6% ("mid-single-digit") précédemment.

Son objectif de résultat opérationnel courant (ROC) pour 2025/26 a lui aussi été abaissé, après un relèvement fin août. Il vise maintenant une baisse de 11 à 15% ("low double-digit et mid-teens") contre une croissance autour de 5% ("mid-single digit") précédemment.

Le fabricant du cognac Rémy Martin et de la liqueur Cointreau a également publié une baisse plus importante que prévu de son chiffre d'affaires de 11% à 268,8 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre, contre 316,7 millions d'euros un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur 273,3 millions et une baisse organique de 9%, selon le consensus fourni par la société.

Les ventes ont chuté ces dernières années sur les principaux marchés de Rémy Cointreau, la Chine et les Etats-Unis, ce qui a contraint l'entreprise à revoir ses prévisions à la baisse à plusieurs reprises et à abandonner en juin ses objectifs de vente à moyen terme.

(Rédigé par Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)