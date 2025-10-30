 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 218,50
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Rémy Cointreau abaisse ses objectifs annuels, la Chine et les USA pèsent
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 07:28

Rémy Cointreau RCOP.PA a abaissé jeudi ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfice opérationnel en raison de la détérioration des conditions de marché en Chine et d'un rebond des ventes aux Etats-Unis moins marqué que prévu.

Le groupe anticipe désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 0 et 4% ("low single-digit"), contre 4 à 6% ("mid-single-digit") précédemment.

Son objectif de résultat opérationnel courant (ROC) pour 2025/26 a lui aussi été abaissé, après un relèvement fin août. Il vise maintenant une baisse de 11 à 15% ("low double-digit et mid-teens") contre une croissance autour de 5% ("mid-single digit") précédemment.

Le fabricant du cognac Rémy Martin et de la liqueur Cointreau a également publié une baisse plus importante que prévu de son chiffre d'affaires de 11% à 268,8 millions d'euros au titre de son deuxième trimestre, contre 316,7 millions d'euros un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur 273,3 millions et une baisse organique de 9%, selon le consensus fourni par la société.

Les ventes ont chuté ces dernières années sur les principaux marchés de Rémy Cointreau, la Chine et les Etats-Unis, ce qui a contraint l'entreprise à revoir ses prévisions à la baisse à plusieurs reprises et à abandonner en juin ses objectifs de vente à moyen terme.

(Rédigé par Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

REMY COINTREAU
46,9400 EUR Euronext Paris -4,40%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank